В реку Каму в Татарстане выпустили 213 тысяч мальков стерляди

В акции принимали участие представители профильных ведомств и жители села. Для детей организовали познавательную программу, в ходе которой рассказали о водных биоресурсах и значении стерляди для Камы, а также дали возможность самостоятельно выпустить мальков из специальных аквариумов. Кроме того, прошел экоурок на тему «Вторая жизнь пластика», где ребят познакомили с продуктами из переработанного пластика и показали, как из пластиковых бутылок создают новые полезные вещи.