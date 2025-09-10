В реку Каму в Татарстане выпустили 213 тысяч мальков стерляди

Экологическая акция по выпуску молоди стерляди в реку Каму прошла в селе Бетьки Тукаевского района Татарстана в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
В акции принимали участие представители профильных ведомств и жители села. Для детей организовали познавательную программу, в ходе которой рассказали о водных биоресурсах и значении стерляди для Камы, а также дали возможность самостоятельно выпустить мальков из специальных аквариумов. Кроме того, прошел экоурок на тему «Вторая жизнь пластика», где ребят познакомили с продуктами из переработанного пластика и показали, как из пластиковых бутылок создают новые полезные вещи.
По итогам акции в реку выпустили 213 тысяч мальков. Уточним, что стерлядь волжской популяции занесена в Красные книги России и Татарстана. Место для выпуска рыбы выбрано не случайно: молодь сможет найти там пищу, а хищники на этом участке не обитают. Это поможет ей адаптироваться в районе села Бетьки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.