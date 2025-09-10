Как Керчь готовится встречать День города

День города празднуется во вторую субботу сентября. Традиция заложилась 14 сентября 1973 года. Именно тогда Керчи было присвоено звание «Город-герой». Керчь удостоили высшей наградой и высшей степенью отличия. Это был знаковое событие. 30-тилетие своего героического освобождения от немецко-фашистских захватчиков город уже отмечал в заслуженном, почетном статусе.