Как Керчь готовится встречать День города

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. Керчь готовится отметить День города — центральные улицы украсили, а для керчан и гостей города-героя подготовили ряд мероприятий, которые будут проходить на протяжении нескольких дней.

Источник: РИА "Новости"

«В Керчи ко Дню города проведена большая работа. Вдоль основных дорог заменены флаги на столбах освещения и на троллейбусных линиях, помыты остановочные павильоны», — рассказала РИА Новости Крым заместитель начальника департамента коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Керчи Ольга Москаленко.

Она добавила, что также проведена генеральная уборка в центральных парках и скверах, включая смотровую площадку на горе Митридат и Митридатскую лестницу. Окрашены фонари вдоль улицы Карла Маркса, проведена ревизия светильников.

План мероприятий.

12 сентября ко Дню города в Керчи откроется дворец спорта «Судостроитель» после капремонта. На 14 часов намечен старт Первенства города по баскетболу, самбо, дзюдо, шахматам и боксу «Город общих побед».

Также в этот день в 18 часов во дворце культуры «Корабел» состоится торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню города «С любовью к городу».

13 сентября в 15 часов на общественной зоне «На Адмиралтейском» создадут мурал «Во славу города-героя». В это время на площади Ленина пройдет эко-праздник «Круговорот добра».

В 18:00 во Дворце культуры «Корабел» кинотеатрализованное представление «Товарищ кино» «На пути к победе!» при участии народных артистов РСФСР и заслуженных артистов РФ.

14 сентября в 10 часов в Сквере Славы начнется торжественный митинг, посвященный 52-й годовщине присвоения Керчи звания «Город-Герой». В 16:00 во дворце культуры «Корабел» запланирован гала-концерт Всероссийского молодежного фестиваля «Крым. Дорога к Победе».

История праздника.

День города празднуется во вторую субботу сентября. Традиция заложилась 14 сентября 1973 года. Именно тогда Керчи было присвоено звание «Город-герой». Керчь удостоили высшей наградой и высшей степенью отличия. Это был знаковое событие. 30-тилетие своего героического освобождения от немецко-фашистских захватчиков город уже отмечал в заслуженном, почетном статусе.

В тот же день, 52 года назад, горожане впервые услышали композицию «Золотая Керчь». Текст этой написал поэт Феликс Лаубе. 14-го сентября в зале летнего театра ее исполнил народный артист Советского Союза Юрий Богатиков. Песня стала народным гимном.

Отмечать именно День города во вторую субботу сентября в Керчи начали примерно с конца 90-х прошлого века.

Последние несколько лет из соображений безопасности массовые концерты в городе временно не проводят. Но так или иначе, День города для каждого керчанина — особая дата, которую горожане традиционно празднуют в кругу близких и знакомых.