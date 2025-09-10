Родители подали более миллиона заявлений в первый класс через «Госуслуги»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские родители подали более 1,1 миллиона заявлений на поступление в первый класс в приемную кампанию 2025 года — это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
«Приёмная кампания в школах завершилась. На Госуслугах подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Порталом пользовались родители 75% детей из регионов, где был доступен сервис, — в Москве и Московской области запись велась на региональных порталах. Всего с помощью Госуслуг родители записали в 1 класс около ⅔ всех первоклассников в стране», — сообщило министерство.
Так, в 90% случаев заявление на поступление в школу подавали мамы. Первое заявление было подано в 00.05 18 марта в Норильске — девочку записали в школу № 20. А последнее — в 23.44 5 сентября в Воронеже, мальчик пошёл в гимназию № 1.
Чаще всего «Госуслугами» для подачи заявлений в первый класс пользовались жители Санкт-Петербурга, Свердловской области, Дагестана, Татарстана, Башкирии.
«Заявления принимали в два этапа. В первую волну — в школы по месту прописки и от тех, у кого есть льготы. Родители могли заранее подготовить черновик, поэтому почти 20% заявлений на этом этапе было подано в первые минуты после старта записи. Так шансы попасть в выбранную школу были выше. Во вторую волну записывали туда, где оставались места», — отметили в Минцифры.