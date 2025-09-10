Родители подали более миллиона заявлений в первый класс через «Госуслуги»

«Заявления принимали в два этапа. В первую волну — в школы по месту прописки и от тех, у кого есть льготы. Родители могли заранее подготовить черновик, поэтому почти 20% заявлений на этом этапе было подано в первые минуты после старта записи. Так шансы попасть в выбранную школу были выше. Во вторую волну записывали туда, где оставались места», — отметили в Минцифры.