В Астрахани обновили улицу Чалабяна

Там, в частности, заменили покрытие на проезжей части, установили ограждение и знаки, а также нанесли разметку.

Улицу Чалабяна в Астрахани обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

На участке протяженностью почти 800 метров специалисты заменили покрытие на проезжей части и обновили тротуары. Также они установили бордюры, ограждение и знаки, нанесли разметку. Уточним, что эта улица соединяет рынок «Большие Исады» с центром города. Также по ней можно добраться до Благовещенского монастыря, Морского сада, сквера «Армения» и памятника Курмангазы Сагырбаеву.

Всего в этом году в городе планируют обновить свыше 20 улиц. Подчеркивается, что уже завершаются работы на Куликова. Кроме того, обновлена улица Ширяева.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.