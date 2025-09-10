В Астрахани обновили улицу Чалабяна

На участке протяженностью почти 800 метров специалисты заменили покрытие на проезжей части и обновили тротуары. Также они установили бордюры, ограждение и знаки, нанесли разметку. Уточним, что эта улица соединяет рынок «Большие Исады» с центром города. Также по ней можно добраться до Благовещенского монастыря, Морского сада, сквера «Армения» и памятника Курмангазы Сагырбаеву.