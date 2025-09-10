Перинатальный центр в Челябинске получил современное оборудование

Современные кувезы для выхаживания младенцев поступили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) Областного перинатального центра в Челябинске по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Новые инкубаторы для новорожденных представляют собой высокотехнологичные системы, создающие идеальный микроклимат для детей. Они позволяют поддерживать стабильную температуру и влажность, защищают от шума и яркого света. Все это снижает стресс у новорожденного, а также способствует его скорейшему выздоровлению и развитию.
Кроме того, в кувезе поддерживается стерильная среда. Это позволяет защитить младенца от бактерий и вирусов. Также кувезы оснащены специальными датчиками, которые мониторят состояние маленького пациента.
«Для нас, медсестер, которые проводят у постели ребенка большую часть времени, новые кювезы — это настоящий подарок. Они очень удобны в работе: все продумано до мелочей — от расположения окошек доступа до системы управления. Когда ты работаешь на таком оборудовании, чувствуешь уверенность и спокойствие. Это эмоциональное состояние, конечно, передается и нашим маленьким пациентам, и их родителям», — сказала старшая медсестра перинатального центра Елена Григорьева.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.