Перинатальный центр в Челябинске получил современное оборудование

«Для нас, медсестер, которые проводят у постели ребенка большую часть времени, новые кювезы — это настоящий подарок. Они очень удобны в работе: все продумано до мелочей — от расположения окошек доступа до системы управления. Когда ты работаешь на таком оборудовании, чувствуешь уверенность и спокойствие. Это эмоциональное состояние, конечно, передается и нашим маленьким пациентам, и их родителям», — сказала старшая медсестра перинатального центра Елена Григорьева.