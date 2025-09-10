В крымских школах введут единую форму

С сентября 2026 года в школах Крыма планируют ввести единую форму. Об этом пишет «Крымская газета».
Сейчас строгих требований к цвету школьной формы пока нет. Однако в новом учебном году дети наденут темно-синие костюмы. Замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова отметила, что такое решение приняли сами родители. По ее словам, новый ГОСТ вступил в силу с 1 июля.
«Республиканский родительский комитет летом принял решение, что цвет школьной формы в следующем году будет темно-синим», — пояснила Беспалова.
При этом власти не определяют фасон формы, а также ее цвет. Как пояснила замминистра, это совместные полномочия образовательной организации и участников образовательного процесса. Чиновница отметила, что этот цвет ассоциируется с морем и позволит отличать крымских школьников от других.