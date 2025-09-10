В крымских школах введут единую форму

Сейчас строгих требований к цвету школьной формы пока нет. Однако в новом учебном году дети наденут темно-синие костюмы. Замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова отметила, что такое решение приняли сами родители. По ее словам, новый ГОСТ вступил в силу с 1 июля.