На острове Ягры в Архангельской области благоустроят набережную

Благоустройство набережной проведут на острове Ягры в Архангельской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Преображать территорию планируют в три этапа. В ходе работ на набережной обновят центральный пешеходный маршрут. Помимо этого, там создадут много новых локаций для отдыха, обустроят зону с небольшим кафе и автостоянкой. До конца года специалисты проложат сети водоснабжения, водоотведения и наружного освещения. Также они зальют фундамент под кафе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.