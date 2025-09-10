Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На острове Ягры в Архангельской области благоустроят набережную

Работы планируют провести в три этапа.

Благоустройство набережной проведут на острове Ягры в Архангельской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Преображать территорию планируют в три этапа. В ходе работ на набережной обновят центральный пешеходный маршрут. Помимо этого, там создадут много новых локаций для отдыха, обустроят зону с небольшим кафе и автостоянкой. До конца года специалисты проложат сети водоснабжения, водоотведения и наружного освещения. Также они зальют фундамент под кафе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.