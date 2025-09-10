На острове Ягры в Архангельской области благоустроят набережную

Преображать территорию планируют в три этапа. В ходе работ на набережной обновят центральный пешеходный маршрут. Помимо этого, там создадут много новых локаций для отдыха, обустроят зону с небольшим кафе и автостоянкой. До конца года специалисты проложат сети водоснабжения, водоотведения и наружного освещения. Также они зальют фундамент под кафе.