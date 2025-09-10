Ричмонд
Индустриальный парк «Нова» в Новосибирске получит 250 млн рублей федеральной субсидии

Финансирование направят на создание промышленной инфраструктуры для резидентов парка.

Новосибирский индустриальный парк «Нова» вошёл в число проектов, получающих федеральную поддержку. Как сообщает региональная корпорация развития, размер субсидии составит 250 миллионов рублей и будет направлен на строительство объектов промышленной инфраструктуры.

Парк расположен в Октябрьском районе Новосибирска и занимает площадь 32,2 гектара. Здесь планируется разместить более 40 компаний-резидентов. Для них будут подготовлены земельные участки от 30 соток до 30 гектаров, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями — электричеством, газом, водой и дорожной сетью.

Согласно проекту, общий объём инвестиций в индустриальный парк может достичь 20 миллиардов рублей. Реализация программы позволит создать свыше двух тысяч рабочих мест.