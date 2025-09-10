Индустриальный парк «Нова» в Новосибирске получит 250 млн рублей федеральной субсидии

Парк расположен в Октябрьском районе Новосибирска и занимает площадь 32,2 гектара. Здесь планируется разместить более 40 компаний-резидентов. Для них будут подготовлены земельные участки от 30 соток до 30 гектаров, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями — электричеством, газом, водой и дорожной сетью.