Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства

«Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию — лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го — ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли», — рассказал Анохин.