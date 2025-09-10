Смоленский губернатор рассказал Путину о возрождении льноводства

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Смоленская область возрождает свою основную историческую сельскохозяйственную компетенцию — льноводство, и сейчас занимает первое место в России по посевной площади и переработке, сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию — лён. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40% приросли, за начало 2025-го — ещё 17%, и по переработке тоже порядка 70% мы приросли», — рассказал Анохин.
Он отметил, что в этом региону помогают белорусские коллеги.
«У нас много совместных предприятий, и мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но ещё учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырьё у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта», — подчеркнул смоленский губернатор.