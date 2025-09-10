В Карымском округе Забайкалья открыли обновленную детскую поликлинику

Капитальный ремонт детской поликлиники по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» завершился в Карымском округе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В медицинском учреждении помощь специалистов будут получать более 9 тысяч детей. Здание полностью модернизировано и оснащено современным оборудованием. Специалисты не только отремонтировали фасад, внутренние помещения и инженерные сети, но и создали новые функциональные зоны. Например, теперь в поликлинике есть комната матери и ребенка и отдельный фильтр-бокс ребят с симптомами ОРВИ и гриппа. Кроме того, в лечебном учреждении обустроили специальную игровую зону.
«Нам удалось обновить буквально все — пол, стены, двери. Отремонтировали и инженерные сети. К тому же мы оснастили поликлинику новым оборудованием. Приобрели пеленальные столики, стоматологическую установку, установили мебель в коридорах и кабинетах. Все это для детей, ведь они доверяют нам самое ценное — свое здоровье», — рассказал руководитель Карымской центральной районной больницы Сергей Варванский.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.