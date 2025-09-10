В Карымском округе Забайкалья открыли обновленную детскую поликлинику

В медицинском учреждении помощь специалистов будут получать более 9 тысяч детей. Здание полностью модернизировано и оснащено современным оборудованием. Специалисты не только отремонтировали фасад, внутренние помещения и инженерные сети, но и создали новые функциональные зоны. Например, теперь в поликлинике есть комната матери и ребенка и отдельный фильтр-бокс ребят с симптомами ОРВИ и гриппа. Кроме того, в лечебном учреждении обустроили специальную игровую зону.