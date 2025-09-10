В татарстанском селе Усады завершают капремонт детской школы искусств

Капитальный ремонт в детской школе искусств имени Салиха Сайдашева, расположенной в селе Усады в Высокогорском районе Республики Татарстан, выполнен на 97%. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.
Специалисты отремонтировали кровлю, оконные проемы и входные группы, заменили двери и инженерные коммуникации, в том числе системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Также они завершают отделочные работы. Помимо этого, мастера почти закончили ремонт фасада. Сейчас они также благоустраивают прилегающую территорию.
«Могу с уверенностью сказать: получается действительно интересный и уникальный проект, который станет настоящим культурным центром для наших детей», — отметил глава Высокогорского муниципального района Равиль Хисамутдинов.
Напомним, что после ремонта одноэтажное здание школы, оборудованное в том числе для маломобильных детей, будет включать 13 помещений. Среди них — актовый зал на 200 мест, четыре учебных класса и кабинет для педагогов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.