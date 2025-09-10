Лукашенко поставил задачу повысить вклад туризма в экономику страны в два раза

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу повысить вклад туризма в экономику страны почти в два раза. Об этом говорится в Указе № 329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма», подписанном главой государства 10 сентября. Еще одной задачей данного указа является достижение доли туризма в ВВП не менее 4,5% в 2030 году.
Коме того, согласно документу Национальное агентство по туризму, которое теперь подчиняется непосредственно Правительству, получает полномочия по государственному регулированию и реализации единой государственной политики в области туризма.
Кроме того, агентство будет координировать работу республиканских органов государственного управления и местных исполнительных структур, а также заниматься разработкой нормативных правовых актов. Оно также отвечает за продвижение туристического потенциала Беларуси как на внутреннем, так и на международном туристических рынках, а также за привлечение инвестиций для развития туристической отрасли.
Министерство экономики при этом возьмет на себя методическую и координационную функции по формированию мер поддержки туризма и инвестиционной политики.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, принятие данного Указа призвано дать новый импульс развитию туризма, создать эффективную систему управления на всех уровнях — от республиканского до регионального, направленную на развитие туризма как одного из приоритетных направлений экономической деятельности.
Ранее Союз туриндустрии назвал последствия закрытия Польшей границы с Беларусью.