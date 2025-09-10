Певице Ларисе Долиной исполнилось 70 лет

Сегодня семья Ларисы Долиной — это дочь Ангелина Долина (Миончинская) и внучка Саша. По признанию певицы, она старается дать им как можно больше тепла, ведь самой ей в детстве материнской ласки недоставало. «Я считаю, что отношения мамы с дочерью должны быть доверительными, а не хлыст. А у меня был только хлыст с мамой моей в отношениях, никогда пряника не было», — признавалась Лариса Долина в одном из интервью. Отсутствие доверительных отношений с матерью компенсировалось любовью отца. «Папа у меня был добрейшей души человек, и у меня с ним были теплейшие сердечные отношения. Вот он знал обо мне все всегда, мама никогда ничего, потому что я даже двух слов сказать не могла, сразу начинался крик, что бы ни было. Папа всегда меня выслушивал и был всегда на моей стороне», — рассказывала она.