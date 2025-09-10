Современное медоборудование получили 2 больницы в Новокузнецке

Так, перинатальный центр, который является подразделением городской больницы № 1 имени Г. П. Курбатова, получил пять современных аппаратов для выхаживания младенцев. Кроме того, в лечебное учреждение поступила техника, предназначенная для искусственной вентиляции легких. С ее помощью врачи будут спасать детей с пневмонией. Среди других приобретений — аппараты ЭЭГ и наркозный, а также устройство для терапии оксидом азота.