Современное медоборудование получили 2 больницы в Новокузнецке

Две больницы в Новокузнецке получили современное оборудование в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса.
Так, перинатальный центр, который является подразделением городской больницы № 1 имени Г. П. Курбатова, получил пять современных аппаратов для выхаживания младенцев. Кроме того, в лечебное учреждение поступила техника, предназначенная для искусственной вентиляции легких. С ее помощью врачи будут спасать детей с пневмонией. Среди других приобретений — аппараты ЭЭГ и наркозный, а также устройство для терапии оксидом азота.
А центр здоровья городской больницы № 29 имени А. А. Луцика получил 17 единиц медицинской техники. Среди новинок — электрокардиограф, системы для контроля уровня глюкозы в крови, приборы для измерения показателей оксида углерода, спиро- и тонометры, ростомер, весы и анализаторы обменных процессов.
«С такой техникой наши доктора смогут оказывать качественную помощь мамам и их малышам, спасать новорожденных и сохранять им здоровье, а также эффективнее обследовать и лечить новокузнечан», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Всего в 2025-м по нацпроекту в медицинских учреждениях Кузбасса установили свыше 500 единиц оборудования. До конца года поступит еще более 70 специальных устройств.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.