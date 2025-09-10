Преступники в «облаке» и IT-следователи. Начальник УСК рассказал о чести мундира и играх фигурантов

Главный следователь региона напомнил, в какой период закалялся его характер и проходило становление молодого специалиста. «После окончания университета меня распределили в Буда-Кошелево. Это небольшой районный центр на карте нашей области. 1 июля 1999 года я прибыл на место. Тогда даже бланки процессуальных документов, которые сейчас прекрасно актуализируются и распечатываются на компьютере в пару кликов, были формата 1950−60-х годов. Мягко говоря, они были устаревшие, и нам приходилось вручную их модернизировать. В первую очередь, исправлять название страны, которой уже нет, и так далее. На двух следователей — одна исправная печатная машинка. Не было даже такой необходимой в ежедневной работе следователя вещи, как бумага. Простую писчую бумагу приходилось покупать за свои собственные средства. Фактически оставались и без транспорта — наша машинка была уже очень “уставшая”. Ее использовали только в самых экстраординарных случаях. Что касается нагрузки, она была очень и очень приличная в то время. В силу подследственности мы расследовали убийства, изнасилования, коррупционные и другие преступления. За полгода стажировки я закончил 18 дел, а некоторые сотрудники сейчас столько не заканчивают и за гораздо более длительный период», — обозначает он.