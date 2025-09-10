Преступники в «облаке» и IT-следователи. Начальник УСК рассказал о чести мундира и играх фигурантов

Накануне профессионального праздника — Дня сотрудника органов предварительного следствия — начальник УСК по Гомельской области Максим Спринцин рассказал БЕЛТА о преступниках в «облаке», проанализировал, как за последние десятилетия развивались органы следствия, и порассуждал о том, чем была бы полезна машина времени для новых сотрудников.
Машина времени для молодого следователя.
Максим Спринцин в профессии без малого 30 лет. На его глазах и при его участии проходило развитие следственного дела. «Несравнимые условия, несравнимая обстановка, — говорит он, проводя аналогию между еще недавними по меркам истории реалиями и настоящим. — Поэтому, когда некоторые молодые следователи иногда высказываются о тяготах службы и огромной нагрузке, мне хотелось бы, чтобы все же изобрели машину времени, и пусть ненадолго, может — на неделю, отправить современных сотрудников лет на 25 назад».
Главный следователь региона напомнил, в какой период закалялся его характер и проходило становление молодого специалиста. «После окончания университета меня распределили в Буда-Кошелево. Это небольшой районный центр на карте нашей области. 1 июля 1999 года я прибыл на место. Тогда даже бланки процессуальных документов, которые сейчас прекрасно актуализируются и распечатываются на компьютере в пару кликов, были формата 1950−60-х годов. Мягко говоря, они были устаревшие, и нам приходилось вручную их модернизировать. В первую очередь, исправлять название страны, которой уже нет, и так далее. На двух следователей — одна исправная печатная машинка. Не было даже такой необходимой в ежедневной работе следователя вещи, как бумага. Простую писчую бумагу приходилось покупать за свои собственные средства. Фактически оставались и без транспорта — наша машинка была уже очень “уставшая”. Ее использовали только в самых экстраординарных случаях. Что касается нагрузки, она была очень и очень приличная в то время. В силу подследственности мы расследовали убийства, изнасилования, коррупционные и другие преступления. За полгода стажировки я закончил 18 дел, а некоторые сотрудники сейчас столько не заканчивают и за гораздо более длительный период», — обозначает он.
Опытный следователь не жалуется на трудности, по его мнению, они, наоборот, закаляют. «В то же время хочу отметить очень доброжелательное отношение и со стороны сослуживцев, и людей, с которыми мне приходилось взаимодействовать, в том числе в органах исполнительной власти. Все понимали: молодой парень только пришел, и каждый в меру своих сил и возможностей старался оказать помощь, чему-то научить. Да, работа следователя всегда была, есть и будет напряженная, но ее условия изменились значительно. В хорошем смысле изменились. Сейчас следователи не просто обеспечены всем необходимым, но и такими вещами, о которых мне в свое время приходилось только мечтать. Сейчас у нас есть все для качественного выполнения поставленных перед нами задач», — заверил полковник юстиции.
Убийство не воспринималось как ЧП.
По долгу службы Максиму Спринцину приходилось работать в разных регионах. Делая аналитический срез криминогенной ситуации с учетом географического положения, производственной специфики областей, он отмечает схожие моменты и отличия.
«Специфика, безусловно, есть, но разительных отличий я бы не назвал. Изменения заметны и в рамках районов области. Если раньше даже в достаточно маленьком районе за год было порядка 15 убийств с покушением, то сейчас каждое убийство — это ЧП. Их количество сократилось в разы. Конечно, наличие на территории крупных градообразующих предприятий не может не накладывать отпечаток. Это и производственные травмы, это и преступления, связанные с хищением товарно-материальных ценностей. Поэтому нельзя и однозначно сказать, что на карте все ровно и одинаково. Но в целом те тенденции, которые характерны, условно говоря, для Центрального района города Гомеля, в той или иной степени будут актуальны и для маленького сельского района. Если отмечается снижение краж, то повсеместно. Если есть рост мошенничеств в сфере высоких технологий, то везде», — подчеркивает он.
Отметил начальник УСК и главную положительную тенденцию. «Если сравнить статистические данные 1990-х и 2000-х годов с обстановкой в наши дни, то это, как принято говорить, — небо и земля. Спокойная страна, люди в большинстве своем соблюдают законы. Конечно, есть и нарушители, их привлекают к административной и уголовной ответственности. На самом деле, правопорядок у нас обеспечен, и это не громкие слова. Мне есть с чем сравнивать в силу служебной деятельности. Изменилась и сознательность людей — все же государством проводится системная целенаправленная политика по минимизации нарушений. Это первая составляющая, но она не главная. В наши дни всеми субъектами проводится колоссальная работа по профилактике. Да, есть определенные недостатки, но результаты мы видим, их не стоит сбрасывать со счетов», — обращает внимание он.
Максим Спринцин указал и на более высокий уровень сознательности общества: «Очень действенно, когда про тех же закладчиков неравнодушные граждане сообщают в милицию. Кто-то пройдет мимо, а кто-то сообщит о подозрительных действиях во дворе или на улице».
Так, сложилось, что юго-восточный регион — не самый простой в криминогенном плане. «Уже в этом году зарегистрировано более 10 тыс. преступлений, возбуждено более 5 тыс. уголовных дел. Это “солидно” на уровне республики, но надо учитывать, что у нас достаточно большая область по площади, с большим количеством крупных предприятий. А Гомель — второй город по численности населения в стране. Соответственно, в комплексе это дает и количество преступлений, хотя из года в год эта цифра снижается», — добавил Максим Спринцин.
Следователи с приставкой «IT».
Особенность нашего времени — преступления в сфере высоких технологий, IT-преступления, киберпреступления. «Их можно называть по-разному. Если ранее доминирующее количество в общей структуре зарегистрированных преступлений занимали кражи, то сейчас все больше злоумышленники работают в “облаке”. Причем это касается не только мошенничеств или хищений. Возьмем ту же наркопреступность. Контактный способ сбыта — теперь экзотика. Раньше (а я некоторое время был руководителем следственного подразделения по раскрытию наркопреступлений на территории Гомеля) было одновременно и сложнее, и проще. Почему проще? Потому что мы знали наших врагов в лицо. Сейчас все больше это происходит в сети, посредством переписок в мессенджерах вовлекают курьеров», — говорит опытный следователь.
И в ведомстве готовы идти по виртуальным следам. А следователям, которые ведут такие дела, можно добавлять приставку «IT». «Да, созданы специальные профильные подразделения. Это логично: если нам противостоят такие вызовы и угрозы, мы должны соответственно реагировать и проводить в том числе и такие кадровые изменения. У следователей есть все ресурсы и знания, чтобы раскрывать разные звенья таких схем», — подчеркивает Максим Спринцин.
К слову, в сети выявляют и фигурантов преступлений экстремистской направленности. «Прошло пять лет с 2020-го, но мы продолжаем их устанавливать и сейчас. Люди, мягко говоря, очень удивляются, что их нашли. Эта работа продолжается, она не однодневная. Нельзя говорить, что уголовные дела, по которым подозреваемые не установлены по горячим следам, уходят в небытие. Нет. Наша святая и прямая обязанность — раскрыть преступление и привлечь нарушителя к ответственности», — уточняет начальник УСК, указывая и на другую сторону: в каждом деле есть и потерпевшие, которые пострадали от преступления материально, морально или физически. «И они вправе рассчитывать на то, что правоохранительные органы им помогут. Мы обязаны это сделать», — добавил он.
Взять паузу!
Вал преступлений по схеме «Алло, мама» и схожих с ними также связан с развитием высоких технологий и ловкой игрой мошенников на эмоциях доверчивых граждан.
«Выступая в разных трудовых коллективах, в СМИ обязательно эту тему затрагиваю. У меня вызывает удивление, как после такого объема информации из всех источников — и средств массовой информации, и правоохранительных органов — граждане все равно так доверчиво относятся к подобным сообщениям», — делится полковник юстиции.
Рекомендация здесь одна — элементарная бдительность, уверен он. «Надо понимать, что не работают сотрудники внутренних дел и других ведомств так, и из этого надо исходить. Вдуматься только: звонят человеку и говорят, что родственник попал в беду, и срочно нужны деньги. Ни один сотрудник милиции или следователь так не скажет. Поэтому просто надо переждать пять минут, все это осмыслить, при необходимости позвонить в милицию и уточнить, действительно ли есть такой сотрудник. Время для мошенника будет упущено, ведь поверивший ему человек действует на эмоциях. Удалось убедить — аферисты победили. Пауза, даже пятиминутный тайм-аут — значит многое. Эта рекомендация легко выполнима. Кто бы ни позвонил, какую бы информацию ни донес — положите трубку, осмыслите все или проверьте. Как минимум перезвоните названному родственнику, чтобы узнать, все ли в порядке. А по номеру 102 дежурный милиционер уточнит, было ли вообще такое происшествие», — предлагает самый действенный способ отпора мошенникам собеседник.
Максим Владимирович акцентировал: эта схема рассчитана на психологию, на внезапную эмоциональную атаку, на то, что любящий своего родственника человек в моменте, под влиянием негатива, тут же примет все меры, чтобы спасти или облегчить участь близкого. «Не стоит спешить. Можно и нужно противостоять этой тенденции. Главное — не поддаваться эмоциям и не принимать скоропалительных решений», — напомнил он.
Смекалка преступника.
Никакой градации по портретам правонарушителей в зависимости от категории преступлений нет. «Иногда вор выдвигает такие версии, что самым отъявленным коррупционерам или людям, которые разработали хитрую схему от уплаты налогов, даже не снилось. Все исключительно индивидуально», — заверяет следователь.
К примеру, убийство в одном из районов. «Я уже работал следователем по важнейшим делам в областном аппарате. В деревне обнаружен труп престарелой женщины со множественными телесными повреждениями. В доме все перевернуто — понятно, что мотив был корыстный. В результате первоначальных действий с сотрудником уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Задержали его, сразу дал признательные показания. Разумеется, мы проверили все надлежащим образом. А потом начались чудеса — столько версий, сколько он выдвинул за следствие, я никогда не встречал. То он находился в другом населенном пункте, то не мог пешком дойти до этого дома — массу разных обстоятельств приводил», — вспоминает собеседник.
При каждом допросе мужчина якобы вспоминал что-то новое, утверждая, что ранее говорил о событиях другого дня, а теперь-то точно говорит истину. «Он думал, что все это ему во благо, но вышло наоборот. По каждому его ложному сообщению мы выезжали на место, проверяли факты, допрашивали людей, на которых он ссылался, проводили следственный эксперимент. Даже вычисляли, сколько в среднем надо затратить времени на преодоление расстояния от одного населенного пункта до другого. В итоге нам удалось доказать, что он врет сам и оговаривает других людей, чтобы избежать уголовной ответственности», — заключает рассказ он.
Но есть немало случаев, когда люди, осознавая свою вину, дают признательные показания. «Нет каких-либо логических объяснений зависимости от категории преступлений или личности виновного. Бывает, взяточник не признается и выдвигает различные защитные версии, а прожженный нарушитель-рецидивист, ранее судимый не один даже десяток раз, все рассказывает, понимая, что изобличен, и при таких обстоятельствах лучше посодействовать следствию», — обращает внимание следователь со стажем.
«Мудрецы» из народа на ходу выдвигают несколько версий, а следствию необходимо затрачивать время и силы, чтобы проработать каждую из них. «Иначе невозможно. Здесь же очень тонкая грань. Если не проверить малейшую деталь, невиновный может понести наказание. На плечах каждого следователя — высокая ответственность за судьбу другого человека. Это и морально тяжело. Когда у тебя в руках материалы уголовного дела, ты просто обязан все досконально проверить, образно говоря, — до молекул, разложить и перепроверить. В первую очередь самому важно понять, что человек виновен и ты привлекаешь его к уголовной ответственности правильно и по закону», — поделился Максим Спринцин.
Игра в невиновного.
Следователи уверены: игры в оправдательные версии всегда были и будут — человеческая натура такая. Опытные преступники, которые не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов, были судимы и побывали в местах лишения свободы, отличаются особыми талантами в этом деле.
Однако и следователь тоже в своем роде тонкий психолог. «Если не обладаешь элементарными, а лучше углубленными знаниями по психологии, то делать в профессии нечего. Важно понимать, когда человек врет, что он что-то скрывает и почему это делает. Следователь — не печатная машинка, которая только фиксирует слова обвиняемого. Важно понимать, кто перед тобой, как мотивировать человека дать признательные показания, держать ситуацию под своим контролем, знать, когда и как сообщить об известных фактах и обстоятельствах. Всегда чувствуется, что подозреваемый убежден, что он победил. Это определенная игра. Когда в итоге предъявляешь и показываешь неоспоримые доказательства, просишь человека объяснить их, надо видеть его реакцию. Ведь он-то со своей позиции был уверен, что все разложил по полочкам и к нему не придраться», — разъясняет отдельные моменты начальник УСК.
«Крутой» возраст.
Отдельно опытный и проницательный следователь выделяет характерную черту молодых людей, которые были осуждены по наркостатье. Большинство из них — желающие подзаработать в качестве курьеров наркомаркетов.
Поколение опиумных наркоманов осталось в 1990-х, хотя единицы еще продолжают вести особый образ жизни. «Среди наркопотребителей и наркозакладчиков редко встречаются люди 40−45 лет, в основном это все-таки категория 20−35 лет. Несколькими годами ранее было немало несовершеннолетних, задержанных в сфере наркооборота. Серьезная уголовная ответственность предусмотрена за эти преступления. Просто с человеческой точки зрения даже на секунду тяжело представить, что пережили эти подростки и их родители. Достаточно часто среди них встречались ребята из благополучных и обеспеченных семей. Почему и зачем — отдельно останавливался в рассуждениях на этом аспекте. Здесь, наверное, сказываются и юношеский максимализм, и желание риска, и стремление заработать первые деньги, показать, какой крутой. Это такой возраст, когда о последствиях не задумываются. Общаешься с этими же подростками, но уже побывавшими в условиях изоляции, видно по глазам, как они повзрослели раньше времени. Их взгляд — серьезный, с глубиной. Только тогда они осознают, как было хорошо на свободе, как ценны простые моменты — ходить в школу, колледж или в институт, общаться с друзьями», — рассуждает Максим Спринцин.
В этом году благодаря общим усилиям по профилактике удалось снизить число осужденных: только один несовершеннолетний привлечен к уголовной ответственности. «Исключительное значение имеют вопросы профилактики и организация работы в учреждениях образования в первую очередь. В целом же, это результат общих усилий и образования, и милиции, и следователей, и прокуратуры, и комиссии по делам несовершеннолетних. Результат есть, надеюсь, что он не временный. Теперь важно удержать эту тенденцию. Поверьте, прикладываем все усилия. В первую очередь, чтобы ребята поняли, что наркооборот — зло во всех отношениях, и людям, которые заряжают их на эту работу, нет дела до их судьбы», — указывает опытный следователь.
Коррупционные преступления.
Порядка ста фактов коррупционных преступлений зарегистрировано в этом году. При этом изменилась их структура. «Раньше превалировали преступления, связанные со взяточничеством, сейчас по большей части — хищения, злоупотребления служебными полномочиями. Взяточничество считается наиболее опасным коррупционным проявлением для общества. Хронология истории показывает, что воровство в той или иной форме искоренить невозможно. Людям свойственно поддаваться соблазнам. Однако мы можем минимизировать и минимизировали это явление в обществе», — поясняет он.
В настоящее время коррупционные преступления регистрируют, к примеру, в АПК, промышленности.
Зачастую интеллигентные и образованные люди недоумевали, почему за какой-то минимальный подарок их привлекают к уголовной ответственности. «По нашему законодательству не установлен минимальный размер предмета взятки — важно то, какие действия выполнены. Речь не только о деньгах в конверте, но и предоставление ответных услуг, это может быть и какой-то подарок — коробка конфет и шампанское, условно говоря. Таких фактов практически нет, и это отрадно, потому что такое явление дискредитирующий фактор не только для конкретного человека, но и для государственной системы», — акцентировал Максим Спринцин.
След из прошлого.
За последние годы следователи Гомельской области раскрыли ряд громких дел прошлых лет. «Это реализация принципа неотвратимости наказания в действии. По раскрытию этой категории преступлений мы активно взаимодействуем с управлением уголовного розыска, предметно обсуждаем даже конкретные эпизоды. Это не может не приносить результат. Значительно расширились и возможности судебных экспертов. Все это позволяет достичь таких результатов, которые ранее и не прогнозировались», — отмечает полковник юстиции.
Со временем и злоумышленники, которые проходили по делу как подозреваемые, утрачивают бдительность, допускают ошибки. Все это фиксируется и отрабатывается в ходе предварительного следствия. В комплексе это позволяет раскрыть преступление и направить уголовное дело в суд.
«Это очень и очень тяжелая работа. Ведь и многих свидетелей или очевидцев тех событий уже нет, а отдельные объекты, изъятые в качестве вещественных доказательств, утратили свои свойства. Те, кто занимается этой категорией дел — и в милиции, и у нас — профессионалы высшей пробы, исключительные люди. Надо иметь предрасположенность к этому: кропотливость, аналитический склад ума, способность мыслить нестандартно, придумывать схемы по изобличению. И в нашем коллективе есть такие люди, у них все получается», — с гордостью отмечает руководитель.
«Приведу пример. Житель Буда-Кошелевского района ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства, но одно деяние осталось безнаказанным. Как выяснилось, много лет назад он ножом смертельно ранил человека прямо в центре города. Изначально отрабатывали его кандидатуру, но тогда он затаился и уже думал, что всех перехитрил. Пару лет назад нашли, чем еще можно подтвердить его вину, нашли даже свидетеля. Убийца снова оказался на скамье подсудимых. Все подобные уголовные дела — в поле нашего зрения», — заверяет Максим Спринцин.
Лицо следствия.
В региональных следственных подразделениях немало женщин. «Надо отдать должное: справляются они не хуже парней, а по некоторым направлениям даже лучше. Впрочем, разделения по гендерному принципу у нас нет, все без исключения работают на результат. У женщин-следователей такая же нагрузка, как и у мужчин. Основной костяк коллектива — люди от 35 до 45 лет, они имеют значительный опыт и высоко зарекомендовали себя в профессии», — подчеркнул собеседник. По его убеждению, следствие — такая служба, где без патриотизма и веры в себя работать не стоит.
Костяк коллектива достаточно устойчивый, продолжает лучшие традиции, помогая воспитывать новые поколения профессионалов. «Институт наставничества в наших рядах очень развит. Никто и никогда не бросает человека, который только пришел на службу, один на один с многочисленными задачами. Иначе человек очень быстро выгорит и уйдет из профессии, разочаровавшись. Конечно, надо вкладывать, поддерживать и учить молодежь в непрекращающемся режиме», — акцентировал Максим Спринцин.
С начала года следователи региона сработали достаточно хорошо. «По ряду позиций являемся лидерами в республике. К примеру, оперативность расследования: в срок до месяца расследовали более 60% дел. По ускоренному производству закончено порядка 30% уголовных дел. И остальные позиции вполне достойны, в том числе возмещение ущерба — 75%», — подчеркивает начальник УСК.
В этом году ряды гомельского следствия пополнили девять выпускников Академии МВД. В подразделениях продолжают принимать ребят из гражданских вузов.
Есть и те, кого следователи готовят на перспективу, поддерживают и нацеливают еще со школьной скамьи в классах правового профиля. «У нас есть задумки, как развивать это направление, и мы обязательно реализуем их. В настоящее время набраны такие классы в Гомеле, Мозыре, Рогачеве. Хотелось бы охватить и другие крупные районные центры. Такая работа себя оправдывает: даже если ребята потом не попадут в Следственный комитет, сами подходы и те знания, которые они получат по программе, не будут лишними. Они пригодятся на любом пути, какой они выберут по жизни. Я сторонник развития этой системы, поэтому уже в следующем году, думаю, у нас станет еще больше таких классов», — заверил Максим Спринцин.
Верное равенство.
В точности и правильности своего профессионального пути Максим Спринцин убедился еще в студенческие годы, после практики в Железнодорожном отделе внутренних дел города Гомеля. «Увидел работу следователя в реальности, а не в книгах или по телевизору. Тогда по-хорошему загорелся этим делом. После окончания университета попал по распределению в Буда-Кошелево, где и начинал свой трудовой путь. Не жалею, что попал именно туда, а не в какое-то городское подразделение. В те времена очень многое зависело от тебя самого и умения организоваться», — делится полковник юстиции.
Там встретил и свою судьбу — вторую половинку. Так сложилось, что в одной семье уже много лет живут и служат два следователя. «Это не мешает однозначно, — с улыбкой отмечает он. — Скорее наоборот. Выслушать проблемы следователя, адекватно воспринять и даже что-то посоветовать может только другой следователь. Сейчас реже, в силу специфики поставленных передо мной задач, а раньше была у нас традиция делиться возникшими проблемами, помогать и подбадривать друг друга. Такая у нас работа, стрессовые ситуации возникают постоянно, и всегда приходится думать, как разрешать их. Конечно, никто из нас не железный, и определенный отпечаток накладывается. Хорошо, когда рядом человек, который все это понимает и разделяет».
О коллективе.
«Конечно, мы не роботы, мы понимаем горе потерпевших, видим наглость и коварство фигурантов. Все это проходит через нас, и пусть частично, но где-то внутри оседает. Спортивные, патриотические, концертные и многие другие мероприятия позволяют разрядиться следователям. К примеру, недавно наши следователи отправились в сплав по реке Сож. Это все очень важно, коллектив должен быть сплочен. Мы офицеры, и у нас есть традиции, они незыблемы, и мы их только развиваем», — акцентирует полковник юстиции.
В адрес коллег у Максима Владимировича — только уважительный тон и теплые слова. «Без тени лести и скромности подчеркну, что у нас очень сильный, крепкий и замечательный коллектив. Следователям, руководителям подразделений и всем сотрудникам в преддверии нашего профессионального праздника хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и мира. Эти пожелания произносятся всегда, но они никогда не теряют актуальности. Пожелаю веры в себя, оптимизма, преданности тому делу, которое мы выполняем на благо выбранной однажды профессии. Без этих составляющих не решить задач по предназначению. Желаю новых успехов и побед. В профессиональном плане нам есть чем гордиться, но есть и те вершины, к достижению которых надо стремиться. Уверен, что мы их обязательно достигнем», — поздравил начальник УСК по Гомельской области.
БЕЛТА,
фото предоставлены УСК по Гомельской области. -0-