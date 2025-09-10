Ричмонд
Актриса Шодиева: Узбекистан готов к совместным проектам с Татарстаном

Заслуженная артистка Республики Узбекистан Рано Шодиева заявила, что Узбекистан готов к совместным проектам с Татарстаном.

«Да мы давно готовы ко всему, уже к совместным проектам, совместным работам, совместному диалогу. Поэтому я думаю, что нам давно пора прямо непрерывно работать над одними проектами, большими и хорошими», — цитирует Шодиеву ГТРК «Татарстан».

Как отметила актриса, она с удовольствием снялась бы в таком проекте, главное — чтобы была хорошая роль.

Ранее Ашраф Сархан, актёр и продюсер, директор арабского и европейского кинофестиваля в городе Шарм-эш-Шейх (Египет), рассказал о сотрудничестве Египта и Татарстана в сфере кино.