В Уфе появится новая современная остановка

Глава Советского района Уфы Айдар Базгудинов пообещал жителям, что в ближайшее время на перекрестке улиц Дзержинского и Вокзальной установят современный остановочный павильон. Он отметил, что в городе продолжается плановая замена устаревших конструкций, некоторые из которых были построены еще в 1990-х годах.