В Уфе появится новая современная остановка

Остановку разместят на пересечении улиц Дзержинского и Вокзальной.

Источник: Комсомольская правда

Глава Советского района Уфы Айдар Базгудинов пообещал жителям, что в ближайшее время на перекрестке улиц Дзержинского и Вокзальной установят современный остановочный павильон. Он отметил, что в городе продолжается плановая замена устаревших конструкций, некоторые из которых были построены еще в 1990-х годах.

По словам чиновника, на смену старым павильонам приходят «умные» остановки. При этом Базгудинов уточнил, что если у остановочного комплекса есть частный собственник, то вопрос модернизации решается в правовом порядке с учетом всех юридических аспектов.

