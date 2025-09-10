В Изобильном на Ставрополье модернизируют концертный зал

Работы рассчитаны на два года. Первый этап обновления стартовал в 2025-м. В ходе него специалисты уже выполнили работы по внутренней отделке помещений. Также они частично заменили системы электроснабжения и пожаротушения. Завершить ремонтные работы планируют до начала лета 2026 года.