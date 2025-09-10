В Изобильном на Ставрополье модернизируют концертный зал

Капитальный ремонт в концертном зале Дома культуры «Факел» ведется в городе Изобильном в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Работы рассчитаны на два года. Первый этап обновления стартовал в 2025-м. В ходе него специалисты уже выполнили работы по внутренней отделке помещений. Также они частично заменили системы электроснабжения и пожаротушения. Завершить ремонтные работы планируют до начала лета 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.