Врио губенатора Юрий Слюсарь посетил раненых бойцов в ростовском госпитале

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь навестил бойцов СВО, которые проходят лечение в одном из госпиталей донской столицы. Визит состоялся в среду, 10 сентября, вместе с участниками кадровой программы «Герои Дона».
Глава региона лично пообщался с военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию после ранений. Он пожелал бойцам скорейшего восстановления и крепкого здоровья, отметив их мужество и стойкость.
— Ваше мужество и стойкость — пример для всех. Каждый день вы доказываете, что даже в самые трудные моменты сила духа остается несломленной. Скорейшего выздоровления вам, — обратился к военнослужащим Юрий Слюсарь.
Отдельные слова благодарности глава региона адресовал медикам, оказывающим помощь раненым бойцам. В ходе визита также обсуждались вопросы наставничества в рамках программы «Герои Дона».
Юрий Слюсарь призвал участников программы активно делиться предложениями по улучшению образовательного процесса. Он подчеркнул, что цель программы — дать военнослужащим необходимые знания и навыки для работы в органах власти после завершения службы.
Напомним, региональная кадровая программа «Герои Дона» реализуется с февраля на базе Южно-Российского института управления РАНХиГС. В настоящее время в ней участвуют 104 военнослужащих и ветерана специальной военной операции.
