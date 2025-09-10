Ричмонд
На Кубани 16 сентября стартует образовательная программа для экспортеров

Обучение будет проводиться в онлайн-формате.

Обновленную образовательную программу «Академия экспорта — основы международной торговли 2.0» 16 сентября запустят в Краснодарском крае по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Программа будет включать десять тематических блоков. В обучении будут участвовать ведущие эксперты и практики в области внешнеэкономической деятельности. Слушатели узнают, как выйти на международные рынки. Кроме того, им расскажут о деталях таможенного оформления, экспортной логистики, глобального маркетинга и ведения переговоров.

Обучение будет проводиться бесплатно в онлайн-формате. В конце курса слушатели получат официальный сертификат. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.