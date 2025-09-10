Гостиницы, фестивали, проекты. Караев о туристическом потенциале Гродненской области

10 сентября, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Комфортное размещение, сфера услуг, яркие события — так обозначил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев факторы развития туризма в регионе на пресс-конференции в Свислочском районе.
Туристический потенциал Гродно и Гродненщины один из лучших в стране, отметил Юрий Караев. Свидетельство тому — полная загруженность гостиниц в областном центре в туристический сезон, цены на аренду квартир, которые диктуются высоким спросом.
«Да, цены действительно ориентируются на спрос, но, с другой стороны, эти деньги, которые платят туристы, тратятся на товары в наших магазинах, на услуги, на развлечения и остаются у нас. К нам приезжают минчане, москвичи, петербуржцы, жители других регионов и стран. Работаем над тем, чтобы ввести в строй еще две гостиницы. Это добавит нам порядка 700 мест. Что означает зарплату для людей (от уборщицы до директора гостиницы), наличие посетителей в кафе и ресторанах, покупки в магазинах, услуги, начиная с той же стирки белья, и так далее».
Юрий Караев подчеркнул также важность культурного календаря, наполненного яркими, привлекательными событиями, фестивалями. В пример привел каравай-фест «Бацькава булка». Во время визита в Свислочь местную пекарню посетил Президент Беларуси и оценил родной вкус местной плетенки. Так родилась идея фестиваля, который стал одним из самых ярких в стране.
Также председатель облисполкома назвал Лиду, где только в последние недели прошли два масштабных события. На пикник «Тачки» было продано 40 тыс. билетов. В прошлые выходные с большим размахом провели День белорусской письменности. А в следующие выходные будет Lidbеer, куда уже раскупили 10 тыс. билетов. Люди идут и покупают, потому что интересно, красиво, вкусно. В Зельве проводится великолепный фестиваль «Легендарные эпохи»: и рыцари там на мечах бьются, и «наполеоновские солдаты» Бородинскую битву демонстрируют, и эпизоды освобождения города реконструируются.
В Жировичах, где в новом облике предстал старинный монастырь, будет развиваться религиозный туризм.
Что касается Свислочского района, то его потенциал — Беловежская пуща. «На сегодняшний момент то количество агроусадеб, которое у нас есть, не может в полной мере удовлетворить потребности туристов. Поток туристов за последние 3−4 года увеличился в разы. У нас много храмов, есть маршруты, которые предлагает туристический центр. Важное направление — экологическое. Например, когда бывалые инвесторы из Китая приезжают, они смотрят вокруг, сколько у нас леса, у них глаза разбегаются. В связи с этим много проектов,» — дополнил председатель Свислочского райисполкома Андрей Грицкевич.
Как отметил генеральный директор Национального парка «Беловежская пуща» Ян Венскович, пуща вступила в большой цикл модернизации, чтобы предоставить гостям более грамотный, качественный туристический продукт. «Первой ступенькой стала реконструкция, модернизация входной брамы. Что же касается северной части пущи, Свислочского района, то у нее высокий потенциал. Потому ведется модернизация такого объекта, как дом графа Тышкевича в Жарковщине. Все делается на высочайшем уровне. Будет 10 номеров высокой комфортности. При этом нужно больше. Сюда едут люди за красотой, за тишиной, за трофеем. Это море леса — наш бренд».-0-
Фото Леонида Щеглова.