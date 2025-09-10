Гостиницы, фестивали, проекты. Караев о туристическом потенциале Гродненской области

«Да, цены действительно ориентируются на спрос, но, с другой стороны, эти деньги, которые платят туристы, тратятся на товары в наших магазинах, на услуги, на развлечения и остаются у нас. К нам приезжают минчане, москвичи, петербуржцы, жители других регионов и стран. Работаем над тем, чтобы ввести в строй еще две гостиницы. Это добавит нам порядка 700 мест. Что означает зарплату для людей (от уборщицы до директора гостиницы), наличие посетителей в кафе и ресторанах, покупки в магазинах, услуги, начиная с той же стирки белья, и так далее».