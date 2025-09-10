Ричмонд
Центр Кишинева в выходные опять перекроют: Рассказываем, какие улицы и на какой срок

Общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы.

Источник: Комсомольская правда

В центре Кишинева в эти выходные перекроют дорожное движение.

Как сообщили в столичной мэрии, с 01:10 13 сентября до 19:00 14 сентября из-за спортивных соревнований будет приостановлено дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина.

С 02:00 до 17:00 воскресенья, 14 сентября, будет закрыт проезд по бульвару Штефана чел Маре (между улицами Тома Чорбэ и Чуфля), а также от улицы Чуфля до бульвара Дачия (по направлению к центру города).

В указанный период общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы. Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.

