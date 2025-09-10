На Нижегородской улице в Москве возведут жилой комплекс

Жилой комплекс по программе реновации возведут на улице Нижегородской в Таганском районе Москвы при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Общая площадь квартир в новом доме превысит 35,5 тысячи квадратных метров. На первых этажах жилого комплекса будет витражное остекление. Также там оборудуют просторные светлые вестибюли и удобные колясочные. А на придомовой территории выполнят комплексное благоустройство. Там оборудуют безопасные площадки для досуга и создадут безбарьерную среду для маломобильных жильцов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.