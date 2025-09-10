На Нижегородской улице в Москве возведут жилой комплекс

Общая площадь квартир в новом доме превысит 35,5 тысячи квадратных метров. На первых этажах жилого комплекса будет витражное остекление. Также там оборудуют просторные светлые вестибюли и удобные колясочные. А на придомовой территории выполнят комплексное благоустройство. Там оборудуют безопасные площадки для досуга и создадут безбарьерную среду для маломобильных жильцов.