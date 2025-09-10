Найдена недорогая альтернатива сплавам с никелем и хромом

При нагреве сплава до 1 050 градусов карбиды исчезли, а структура стала однородной. Благодаря высокой энергии поглощения ударов новый сплав может использоваться при производстве более легких и прочных конструкций и других силовых элементов в машиностроении, а также кузовных панелей и рам у транспортных средств. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Materials.