Военные США показали видео, где БПЛА атакует НЛО над Йеменом

Слушания прошли в Палате представителей по неопознанным воздушным явлениям.

Член Палаты представителей Эрик Берлисон, республиканец от штата Миссури, во время слушания в Палате представителей по неопознанным воздушным явлениям (НВЯ) показал видео уничтожения беспилотником НЛО над Йеменом, снятое военными, передает Fox News.

На кадрах видно, как БПЛА MQ-9 запускает ракету Hellfire в НЛО. Ракета попала в летающий объект, но не уничтожила его, а отскочила.

«Это ракета Hellfire врезается в НЛО, и просто отскакивает от него, а НЛО продолжает лететь», — заявил журналист Джордж Кнапп, который ознакомился с роликом.

Законодатели и свидетели отметили, что ни одна из известных американских технологий не может противостоять удару Hellfire, подчеркнул автор материала.

Ранее ученые обнаружили, что летящий к Земле НЛО изменил форму и цвет.

