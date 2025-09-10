Военные США показали видео, где БПЛА атакует НЛО над Йеменом

Член Палаты представителей Эрик Берлисон, республиканец от штата Миссури, во время слушания в Палате представителей по неопознанным воздушным явлениям (НВЯ) показал видео уничтожения беспилотником НЛО над Йеменом, снятое военными, передает Fox News.
На кадрах видно, как БПЛА MQ-9 запускает ракету Hellfire в НЛО. Ракета попала в летающий объект, но не уничтожила его, а отскочила.
«Это ракета Hellfire врезается в НЛО, и просто отскакивает от него, а НЛО продолжает лететь», — заявил журналист Джордж Кнапп, который ознакомился с роликом.
Законодатели и свидетели отметили, что ни одна из известных американских технологий не может противостоять удару Hellfire, подчеркнул автор материала.
