«Думала, он давно умер»: Волочкова назвала Серова старпером и завистливой бабой

Балерина Анастасия Волочкова обвинила в завистливости певца Александра Серова, который обрушился на нее с критикой за выход на футбольное поле. По словам артистки, музыкант — уже стареющий, никому не интересный человек, которому в этой ситуации стоило промолчать.
Экс-прима Большого театра предположила, что известная песня Серова «Я люблю тебя до слез» была посвящена именно ей. Она сыронизировала, что у певца к ней может быть тайная любовь или даже фетиш.
— Ведет себя как баба завистливая. Он посмотрел видео, офигел от счастья, может быть, возбудился очень сильно. Мне это льстит, — передает слова Волочковой «СтарХит».
Также артистка заявила, что не знала, что Серов еще жив — «думала, он давно умер».
Балерина поучаствовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером знаменитого футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее растрировали, в том числе и решивший не оставаться в стороне Серов.
Волочкова в середине июля рассказала, что отправилась на отдых на Мальдивы вместе с 26-летним танцором Марчелой Абаби. Артистка отметила, что уже успела искупаться и позагорать на солнце.
Экс-прима Большого театра заявила, что не собирается больше никогда связывать себя узами брака, так как подобного опыта ей уже «хватило». Она отметила, что сильно ценит свою независимость и то, что может самостоятельно решать, с кем ей строить романтические отношения.