Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Альметьевске построили современный перинатальный центр

Восьмиэтажный медкомплекс объединяет консультативные, диагностические, акушерские и педиатрические службы.

Строительство современного перинатального центра завершено в Альметьевске Республики Татарстан, сообщили в исполнительном комитете Альметьевского муниципального района. Высокотехнологичная помощь мамам и малышам в регионе оказывается в том числе по нацпроекту «Семья».

Восьмиэтажный медицинский комплекс объединяет консультативные, диагностические, акушерские и педиатрические службы. Центр оснащен современным оборудованием, включая экстренную операционную, женскую консультацию с центром ЭКО и специализированные отделения. Уникальная служба антенатальной охраны плода обеспечит комплексное наблюдение за течением беременности.

Новое учреждение рассчитано на одновременное пребывание более 160 женщин и 85 детей. Там планируют принимать до 3500 родов в год. Строительство центра позволило создать 144 новых рабочих места для медицинских специалистов региона.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.