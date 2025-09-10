В Альметьевске построили современный перинатальный центр

Строительство современного перинатального центра завершено в Альметьевске Республики Татарстан, сообщили в исполнительном комитете Альметьевского муниципального района. Высокотехнологичная помощь мамам и малышам в регионе оказывается в том числе по нацпроекту «Семья».
Восьмиэтажный медицинский комплекс объединяет консультативные, диагностические, акушерские и педиатрические службы. Центр оснащен современным оборудованием, включая экстренную операционную, женскую консультацию с центром ЭКО и специализированные отделения. Уникальная служба антенатальной охраны плода обеспечит комплексное наблюдение за течением беременности.
Новое учреждение рассчитано на одновременное пребывание более 160 женщин и 85 детей. Там планируют принимать до 3500 родов в год. Строительство центра позволило создать 144 новых рабочих места для медицинских специалистов региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.