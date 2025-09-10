Авторы студенческих стартапов из Красноярского края получат поддержку

Более 40 проектов, представленных молодежью Красноярского края на конкурсе «Студенческий стартап», признаны победителями. Развитие и внедрение отечественных цифровых технологий являются приоритетами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Теперь студенческие стартапы получат финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. Проекты молодежи Красноярского края относятся к направлениям «Цифровые технологии», «Креативные индустрии» и «Новые материалы и химические технологии». Среди лауреатов — студенты Университета Решетнева, Сибирского федерального университета и Аграрного университета. Их разработки предполагают создание информационных систем и сервисов. Эти технологии предназначены в том числе для генерирования видеоконтента. Кроме того, они связаны с 3D-печатью.
Еще стартапы студентов из Красноярского края представлены в виде образовательных программ для школьников. Некоторые из проектов направлены на развитие внутреннего туризма, юридическую поддержку малого бизнеса. Особого внимания заслуживает проект исследовательского комплекса для работы с космическими аппаратами и метеорологическими спутниками. Еще один стартап представлен в виде конструктора дронов для детей и новичков. Он поможет в изучении особенностей сборки, программирования и управления беспилотниками через модули с искусственным интеллектом.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.