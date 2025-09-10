Авторы студенческих стартапов из Красноярского края получат поддержку

Еще стартапы студентов из Красноярского края представлены в виде образовательных программ для школьников. Некоторые из проектов направлены на развитие внутреннего туризма, юридическую поддержку малого бизнеса. Особого внимания заслуживает проект исследовательского комплекса для работы с космическими аппаратами и метеорологическими спутниками. Еще один стартап представлен в виде конструктора дронов для детей и новичков. Он поможет в изучении особенностей сборки, программирования и управления беспилотниками через модули с искусственным интеллектом.