Во Владимирской области обновили часть трассы Александров — Балакирево

Работы велись на участках с 4-го по 16-й километр. Специалисты привели в порядок 11,5 км дорожного полотна, а площадь восстановленного покрытия превысила 76,6 тыс. кв. м. Ремонт включал устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, а также укрепление обочин. На участках специалисты нанесли разметку и обновили заездные карманы для общественного транспорта.