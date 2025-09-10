Во Владимирской области обновили часть трассы Александров — Балакирево

Самый протяженный объект дорожного ремонта 2025 года, участок автодороги Александров — Балакирево, ввели в эксплуатацию во Владимирской области. Ремонт выполнен по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Работы велись на участках с 4-го по 16-й километр. Специалисты привели в порядок 11,5 км дорожного полотна, а площадь восстановленного покрытия превысила 76,6 тыс. кв. м. Ремонт включал устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, а также укрепление обочин. На участках специалисты нанесли разметку и обновили заездные карманы для общественного транспорта.
Отметим, трасса имеет важное социальное значение: она соединяет районный центр Александров с поселком Балакирево. Дорога также проходит через несколько населенных пунктов, включая села Старая Слобода и Мошнино, где расположены старинные храмы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.