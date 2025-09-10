Ричмонд
Коммунальное предприятие оспорило в суде решение антимонопольной службы в Ростове

Ростовская фирма подала в суд за включение в реестр недобросовестных поставщиков.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальное предприятие подало в суд на УФАС Ростовской области. Речь идет о включении региональной компании в реестр недобросовестных поставщиков из-за расторжения государственного контракта. Документ появился на сайте Арбитражного суда Ростовской области, куда был подан иск.

Предприятие оспаривает решение антимонопольной службы, принятое весной нынешнего года, когда контракт с компанией был расторгнут за ненадлежащее исполнение обязательств.

Согласно документам, предприятие должно было организовать сбор и вывоз мусора на территории Аксайского городского поселения до конца 2025 года. Стоимость контракта составляла 2,5 миллиона рублей, а заказчиком выступало муниципальное учреждение «Благоустройство и ЖКХ».

В УФАС Ростовской области подтвердили, что подрядчик не выполнил условия контракта, что и привело к его расторжению. Это решение стало основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

При рассмотрении иска суд обнаружил нарушения в поданных документах. В связи с этим дальнейшее рассмотрение дела было приостановлено до устранения недостатков. Следующее заседание по данному вопросу пока не назначено.

