Коммунальное предприятие оспорило в суде решение антимонопольной службы в Ростове

Коммунальное предприятие подало в суд на УФАС Ростовской области. Речь идет о включении региональной компании в реестр недобросовестных поставщиков из-за расторжения государственного контракта. Документ появился на сайте Арбитражного суда Ростовской области, куда был подан иск.
Предприятие оспаривает решение антимонопольной службы, принятое весной нынешнего года, когда контракт с компанией был расторгнут за ненадлежащее исполнение обязательств.
Согласно документам, предприятие должно было организовать сбор и вывоз мусора на территории Аксайского городского поселения до конца 2025 года. Стоимость контракта составляла 2,5 миллиона рублей, а заказчиком выступало муниципальное учреждение «Благоустройство и ЖКХ».
В УФАС Ростовской области подтвердили, что подрядчик не выполнил условия контракта, что и привело к его расторжению. Это решение стало основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.
При рассмотрении иска суд обнаружил нарушения в поданных документах. В связи с этим дальнейшее рассмотрение дела было приостановлено до устранения недостатков. Следующее заседание по данному вопросу пока не назначено.
