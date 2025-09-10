Ровер НАСА обнаружил вероятное доказательство существования жизни на Марсе

По информации НАСА, марсоход Perseverance нашел на красной планете грунт с характерными пятнами, напоминающими «леопардовый узор», что вызвало у исследователей большой интерес. Эти пятна содержали признаки двух минералов, богатых железом: вианит (гидратированный железо-фосфат) и грейгит (железистый сульфид). Виатит часто встречается на Земле в осадках, торфяных болотах и вблизи разлагающихся органических веществ. Аналогично, некоторые формы микроорганизмов на Земле могут образовывать грейгит.