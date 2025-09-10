Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ровер НАСА обнаружил вероятное доказательство существования жизни на Марсе

Американские астрономы обнаружили возможные следы древних форм жизни в образцах, которые собрал американский марсоход Perseverance. Об этом рассказала руководитель научных программ агентства Никки Фокс, ее слова приводит …

Источник: NASA

Американские астрономы обнаружили возможные следы древних форм жизни в образцах, которые собрал американский марсоход Perseverance. Об этом рассказала руководитель научных программ агентства Никки Фокс, ее слова приводит сайт американского космического агентства (НАСА).

«Это открытие — прямой результат стратегического планирования, разработки и реализации миссии НАСА, способной доставить именно такого рода научные данные — выявление потенциальной биосигнатуры на Марсе. С публикацией этого рецензируемого исследования НАСА предоставляет данные широкой научной общественности для дальнейших исследований с целью подтвердить или опровергнуть их биологический характер», — заявила Фокс.

По информации НАСА, марсоход Perseverance нашел на красной планете грунт с характерными пятнами, напоминающими «леопардовый узор», что вызвало у исследователей большой интерес. Эти пятна содержали признаки двух минералов, богатых железом: вианит (гидратированный железо-фосфат) и грейгит (железистый сульфид). Виатит часто встречается на Земле в осадках, торфяных болотах и вблизи разлагающихся органических веществ. Аналогично, некоторые формы микроорганизмов на Земле могут образовывать грейгит.

В марте исследовательская команда Perseverance рассказала о находке камня, поверхность которого покрывали сотни темно-серых сферических образований размером в миллиметр. Одни имеют вытянутую форму, другие — острые края, похожие на осколки, а у некоторых заметны крошечные отверстия. Ученые пытаются определить, какой геологический процесс мог привести к их образованию.