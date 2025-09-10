Главный редактор «Московского журнала» отмечена высокой наградой

10 сентября в Мраморном зале столичной мэрии состоялось вручение заслуженным москвичам федеральных и городских наград, а также премии города Москвы в области литературы и искусства. Среди лауреатов — главный редактор «Московского журнала» Анна Филипповна Грушина.
Мэр Москвы поздравил всех с заслуженными наградами и с наступающим Днем города.
— Два события, казалось бы, разные, но на самом деле они тесно связаны, потому что без вашего труда, без вашего таланта, умения и деятельности миллионов москвичей такой Москвы не было бы. Такой замечательной, красивой, динамично развивающейся, — сказал Сергей Собянин.
Главный редактор «Московского журнала» получила из рук мэра столицы орден Почета. Ранее соответствующий указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Орден присужден Анне Грушиной «за заслуги в развитии средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу».
Создание и выпуск уникального столичного издания Анна Филипповна называет своей судьбой. «Московский журнал» с 1990 года радует читателей интересными публикациями о столице. В нем можно прочитать мемуары, воспоминания москвичей, изучить архивные материалы и увидеть уникальные фотографии.
Анну Филипповну и «Вечернюю Москву» связывают долгие годы дружбы. Сама она называет себя преданным работником средств массовой информации.
— Журналистикой занимаюсь по велению сердца и благодаря многолетнему опыту — уже около 30 лет в этой сфере. Литературное творчество и издательская деятельность для меня всегда были приоритетными, — рассказала она ранее.
Государственных наград удостоились также президент Ассоциации поддержки и развития хоккея «Лига Легенд мирового хоккея» Павел Буре, исполнительный директор Благотворительного фонда помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни» Анна Котельникова, заместитель главного врача Госпиталя для ветеранов войн № 3 Вячеслав Новиков и другие.
За заслуги перед городом несколько москвичей отмечены почетными званиями. 17 деятелей культуры получили премию города Москвы в области литературы и искусства.