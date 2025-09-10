Ричмонд
В чувашском селе Трехбалтаево построят врачебную амбулаторию

Завершить работы планируют к 1 ноября.

Новую врачебную амбулаторию возводят в селе Трехбалтаево Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. Строительство медучреждения стало возможным при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации округа.

Специалисты уже сделали фундамент и возвели модульную конструкцию. Продолжается возведение стен для врачебных кабинетов и технических помещений. Завершение строительных работ запланировано к 1 ноября 2025 года. Открытие новой амбулатории позволит обеспечить более доступную и качественную медицинскую помощь жителям села.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.