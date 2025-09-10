Одна кнопка решила все: нейросеть Grok сливала данные почти 400 тысяч пользователей

Более 370 тысяч диалогов с нейросетью Grok проиндексированы Google, а после оказались в открытом доступе без ведома или разрешения на то пользователей. Как сообщает вестник Киберполиции России в Telegram-канале, эта информация подтверждается BBC и другими источниками.
Утечка личной информации (паролей, имен, деталей медицинских или психологических запросов) произошла из-за функции «Поделиться», создающая уникальный URL-адрес буквально для всех, в том числе и для поисковых систем.
«При нажатии кнопки система создавала публичную ссылку, которая автоматически индексировалась поисковыми системами. При этом пользователи не получали явного предупреждения о том, что их диалог станет общедоступным», — говорится в посте.
Как KP.RU писал ранее, переписка с чат-ботом ChatGPT может быть передана властям по решению суда. Неприятную правду раскрыл руководитель компании OpenAI Сэм Альтман.