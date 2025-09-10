Глава русских старообрядцев Корнилий пожелал Симоньян скорейшего выздоровления

Журналистка 7 сентября рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее недавно диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующей день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза. Позже Симоньян обратилась к священнику Павлу Островскому, который привел ей несколько выдержек из Священного писания.