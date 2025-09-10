Ричмонд
Глава русских старообрядцев Корнилий пожелал Симоньян скорейшего выздоровления

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Корнилий пожелал скорейшего выздоровления главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая перенесла операцию.

По словам священника, журналистка внесла большой вклад в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, чем заслужила глубокое уважение у православных верующих. Он пообещал, что будет молиться за ее скорейшее восстановление и монолитнее здравие.

— Желаем вам, с Божией помощью, в скором времени преодолеть все недуги и немощи и вернуться к своей важной деятельности, полной энергии и бодрости духа. Да хранит вас Господь! — передает слова Корнилия официальный сайт РПСЦ.

Журналистка 7 сентября рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее недавно диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующей день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза. Позже Симоньян обратилась к священнику Павлу Островскому, который привел ей несколько выдержек из Священного писания.