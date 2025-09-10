Ричмонд
КТК в досудебном порядке оплатил 179,3 млн рублей ущерба от утечки нефти в море

КТК оплатил 179,3 млн рублей ущерба от утечки нефти в Черное море в результате аварии на морском терминале 29 августа.

Источник: Комсомольская правда

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в досудебном порядке оплатил 179,3 млн рублей ущерба от утечки нефти в Черное море у берегов Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«КТК в досудебном порядке оплатил требование о возмещении вреда водному объекту после нештатной ситуации 29 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

Как уточнили в КТК, объем утечки в результате инцидента составил 6,7 тонн нефти. Напомним, что инцидент произошел 29 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума во время загрузки танкера.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Росприроднадзора, что разлив нефти в Черном море удалось оперативно локализовать, в настоящий момент угроза его дальнейшего распространения отсутствует.