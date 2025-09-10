Росстат зафиксировал дефляцию в августе впервые с августа 2022 года

В августе 2025 года Росстат зарегистрировал месячную дефляцию на уровне 0,4% — впервые с августа 2022 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% после 8,79% в июле.
По данным ведомства, индекс потребительских цен в августе составил 99,6% по сравнению с июлем 2025 года и 103,94% относительно декабря 2024 года.
Цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,91% в месячном выражении против 0,64% в июле, однако в годовом выражении продовольствие подорожало на 9,79%.
Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 0,42% за месяц после 0,19% в июле, а в годовом выражении составил 3,87%. Стоимость услуг в августе снизилась на 0,62% по сравнению с июлем, но в годовом выражении увеличилась на 11,14%.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе для экономики при росте инфляции.