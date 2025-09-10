Росстат зафиксировал дефляцию в августе впервые с августа 2022 года

Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 0,42% за месяц после 0,19% в июле, а в годовом выражении составил 3,87%. Стоимость услуг в августе снизилась на 0,62% по сравнению с июлем, но в годовом выражении увеличилась на 11,14%.