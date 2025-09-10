На Кубани открыли три новых кластера «Профессионалитета»

Три новых образовательных кластера, созданных по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», начали работу в Краснодарском крае. К занятиям приступили около 5 тысяч учащихся, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.
Новые кластеры относятся к сферам строительства, машиностроения и педагогики. В частности, на базе Краснодарского машиностроительного колледжа открылся кластер «Машиностроение», который будет готовить более тысячи специалистов ежегодно. В Кореновском политехническом техникуме начал работу кластер «СтройИнновации», а кластер «Призвание» в Новороссийском социально-педагогическом колледже станет самым многочисленным — в нем будут обучаться более 3,8 тысячи будущих педагогов.
Особенностью программы является тесное сотрудничество с работодателями. Часть учебного процесса будет проходить на производственных площадках. Это поможет студентам с первого курса интегрироваться в корпоративную среду и развить необходимые навыки, что обеспечит им успешное трудоустройство после обучения.
«На базе профессиональных образовательных организаций региона с сегодняшнего дня работают девять кластеров федерального проекта. Здесь готовят кадры для отрасли сельского хозяйства, информационных технологий, туризма и сферы услуг, искусства и креативных индустрий, строительства, машиностроения и педагогики. Всего проект объединил 38 колледжей и техникумов региона и 39 предприятий-партнеров», — отметил первый заместитель министра образования и науки региона Сергей Пронько.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.