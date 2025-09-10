На Кубани открыли три новых кластера «Профессионалитета»

Новые кластеры относятся к сферам строительства, машиностроения и педагогики. В частности, на базе Краснодарского машиностроительного колледжа открылся кластер «Машиностроение», который будет готовить более тысячи специалистов ежегодно. В Кореновском политехническом техникуме начал работу кластер «СтройИнновации», а кластер «Призвание» в Новороссийском социально-педагогическом колледже станет самым многочисленным — в нем будут обучаться более 3,8 тысячи будущих педагогов.