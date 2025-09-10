Временные ограничения на прием и выпуск судов введены в аэропорту Нижнекамска

Вечером в среду, 10 сентября, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Об этом в Telegram-канале сообщает представитель Росавиации.
«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.
Если вдруг у пассажиров возникнут какие-либо вопросы, которые, к примеру, касаются перелетов, их просят обращаться к информационной стойке или же напрямую к авиадиспетчеру. Однако когда именно будут сняты эти ограничения пока неизвестно.
Как KP.RU писал ранее, в эту среду подобные ограничения также были введены в воздушной гавани Геленджика, однако их уже сняли.