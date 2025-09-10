Новую работу Бэнкси на стене Королевского суда в Лондоне попытались стереть

Новую работу Бэнкси, которая появилась на стене Королевского суда в Лондоне, пытались стереть, но это лишь придало ей новый облик. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Новый рисунок изображает судью в парике и мантии, который бьет молотком протестующего. Художник подтвердил свое авторство, а появление граффити связано с недавними задержаниями почти 900 участников акции в поддержку движения Palestine Action.
Вскоре после этого кто-то попытался частично закрасить изображение, однако в результате работа приобрела новый вид, который пользователи соцсетей уже окрестили своеобразной «коллаборацией» Бэнкси и британских властей. Многие посчитали, что такая «интерпретация» сделала работу более выразительной и одной из самых сильных в творчестве художника, говорится в публикации.
Последние граффити Бэнкси появились на стене Королевского суда 8 сентября. На них изображен судья, который избивает протестующего своим молотком. Работа появилась через два дня после того, как на лондонской акции протеста против запрета на пропалестинский митинг арестовали почти 900 демонстрантов. Художник подписал картину как «Королевские суды. Лондон».