Новую работу Бэнкси на стене Королевского суда в Лондоне попытались стереть

Вскоре после этого кто-то попытался частично закрасить изображение, однако в результате работа приобрела новый вид, который пользователи соцсетей уже окрестили своеобразной «коллаборацией» Бэнкси и британских властей. Многие посчитали, что такая «интерпретация» сделала работу более выразительной и одной из самых сильных в творчестве художника, говорится в публикации.