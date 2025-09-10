Работа с запросами покупателя, расширение ассортимента. На что делают ставку автомагазины в Свислочском районе

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В автомагазинах Белкоопсоюза, которые курсируют по Свислочскому району, можно приобрести около 700 наименований товаров. Работу автомагазинов увидели журналисты во время пресс-тура по району, передает корреспондент БЕЛТА.
«В Свислочском районе работают пять автомагазинов потребобщества, — рассказали потребкооператоры. — Они обслуживают порядка 3 тыс. жителей».
Автомагазин, который приехал в Грицки, объезжает по маршруту 21 населенный пункт Свислочского района дважды в неделю. В том числе два населенных пункта, где живут менее 10 человек, и 15 — с числом жителей менее 50. Машина оснащена новым холодильным, торговым оборудованием, что позволяет расширить ассортимент. На сегодняшний день это уже свыше 0,7 тыс. наименований товаров. Это мясные, молочные, кондитерские изделия, овощи, фрукты и др.
«С 1 июля наши автомагазины оснащены новым усовершенствованным кассовым оборудованием, которое позволяет покупателю видеть в чеке не только итоговую сумму покупки, но и наименования приобретенных товаров, их количество, сумму предоставляемой скидки. Мы предоставляем социальную скидку пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам. Всего за первое полугодие текущего года Волковысский филиал предоставил такие скидки на общую сумму Br146 тыс.», — отметили в потребобществе.
Потребкооператоры держат связь с председателями сельисполкомов, со старостами деревень. Если возникают какие-то вопросы, пожелания, они оперативно решаются. Важный момент и тот, что у многих жителей обслуживаемых деревень есть номера телефонов продавцов автомагазинов, водителей, многое можно оговорить напрямую.
Пенсионер Иван Савич живет в Свислочи, но лето проводит в деревне, где обустроил усадьбу в доме тещи. «Автолавка справляется со всеми своими задачами, — считает он. — Все свежее, вкусное. Автомагазин приезжает два раза в неделю, этого вполне достаточно. А бонус для меня то, что паркуется машина прямо у нашего двора. И покупки можно сделать в шаговой доступности, и с людьми пообщаться, местные новости узнать».
С односельчанином согласна Людмила Лях. «Когда работала в Свислочи, заезжала в магазины в райцентре, а теперь и особой надобности нет. Все можно купить в автолавке. Вот, несу домой мандарины, помидоры. В этом году свои помидорки не порадовали урожаем, но мы не переживаем. Знаем, что купим все, что нужно, в автомагазине. Можно и заказать то, чего нет в постоянном ассортименте. Например, удобрения для огорода заказывали, все доставили».
Своим магазином на колесах жители довольны. График вывешен на информационном стенде в центре деревни, все подходят к обозначенному времени, и работает продавец, что называется, «до последнего покупателя».
«Торговля на селе имеет главную задачу — обеспечить доступность качественных и разнообразных покупок для жителей деревни, которые находятся не в таких комфортных условиях, как горожане. Именно это обсуждалось на недавнем совещании у Президента. В Гродненской области хорошо организована работа облпотребобщества, других субъектов хозяйствования. Сетевая торговля тоже в этом участвует. И все же большая социальная нагрузка ложится на облпотребобщество: доехать до последнего хутора, до самой малонаселенной деревни, а иногда до одного человека, который остался там. Скажу как председатель облисполкома: для меня один из негласных показателей — это отсутствие нареканий от жителей вот таких вот маленьких населенных пунктов. Когда мы добьемся этого в самых дальних населенных пунктах, когда и там не будет проблем, это будет идеально», — сказал на пресс-конференции в Свислочском районе председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.
Как подчеркнул глава региона, остроту проблемы всегда держит на контроле начальник управления торговли облисполкома, председатель облпотребобщества. Общие усилия помогают не оставлять сельчан один на один с теми, кто их обеспечивает, все чувствуют свою ответственность.
«Глава государства поставил перед нами задачу сделать так, чтобы это было примером, чтобы люди на селе были в одинаковых условиях с горожанами. И мы над этим работаем», — заверил Юрий Караев. -0-
Фото Леонида Щеглова.