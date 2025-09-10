Работа с запросами покупателя, расширение ассортимента. На что делают ставку автомагазины в Свислочском районе

«Торговля на селе имеет главную задачу — обеспечить доступность качественных и разнообразных покупок для жителей деревни, которые находятся не в таких комфортных условиях, как горожане. Именно это обсуждалось на недавнем совещании у Президента. В Гродненской области хорошо организована работа облпотребобщества, других субъектов хозяйствования. Сетевая торговля тоже в этом участвует. И все же большая социальная нагрузка ложится на облпотребобщество: доехать до последнего хутора, до самой малонаселенной деревни, а иногда до одного человека, который остался там. Скажу как председатель облисполкома: для меня один из негласных показателей — это отсутствие нареканий от жителей вот таких вот маленьких населенных пунктов. Когда мы добьемся этого в самых дальних населенных пунктах, когда и там не будет проблем, это будет идеально», — сказал на пресс-конференции в Свислочском районе председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.