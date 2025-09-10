Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Сбои с мобильным интернетом и связью фиксируют в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе и Башкирии возникли проблемы с мобильным интернетом, звонки так же работают с перебоями. Жалобы поступают от абонентов практически всех операторов. Первый сбой, согласно данным сервиса downdetector, был зафиксирован около полутора часов назад.

Точные причины сбоя пока неизвестны.

Ранее телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан» сообщал, что мобильные связь и интернет могут глушить из соображений безопасности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.