Жители Башкирии пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

В Уфе и Башкирии возникли проблемы с мобильным интернетом, звонки так же работают с перебоями. Жалобы поступают от абонентов практически всех операторов. Первый сбой, согласно данным сервиса downdetector, был зафиксирован около полутора часов назад.
Точные причины сбоя пока неизвестны.
Ранее телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан» сообщал, что мобильные связь и интернет могут глушить из соображений безопасности.
