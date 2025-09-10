Как понять, реально ли влияет магнитная буря на ваше самочувствие: врач дал ответ

Магнитная буря, накрывшая Землю в ночь на 10 сентября, стала уникальной возможностью для тех, кто сомневается, действительно ли они чувствительны к изменениям в солнечной активности. Врач Константин Спахов рассказал, как можно проверить, не является ли ваше плохое самочувствие результатом самовнушения. Об этом пишет aif.ru.
— Никто людей «не пугал», и даже профессионалы не знали о том, что ночью случится магнитная буря. Это абсолютно устраняет возможность самовнушения. Ведь ни один человек, считающий себя чувствительным к магнитным бурям, не ждал ее, не готовился к ней и ничего не мог себе внушить, — отметил доктор.
Обычно прогнозы магнитных бурь публикуются заранее, и люди могут заранее ожидать их влияние. Однако если человек почувствовал ухудшение самочувствия, не зная о буре, это говорит о том, что его организм действительно реагирует на изменения магнитного поля.
По словам врача, симптомы, на которые стоит обратить внимание, включают головные боли, беспокойство, учащенное сердцебиение, проблемы с давлением и другие признаки. Эти изменения могут быть вызваны именно магнитной бурей, а не самовнушением.