В Башкортостане отремонтировали участок дороги к селу Энергетик

Специалисты завершили ремонт участка подъездной дороги к селу Энергетик в Янаульском районе Республики Башкортостан. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Общая протяженность отремонтированного отрезка составила 3 километра. Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Обновленная дорога обеспечит комфортный проезд для 2,5−3 тысяч автомобилей в сутки и почти 4 тысяч жителей села. В населенном пункте также расположена Кармановская ГРЭС — крупнейший производитель электроэнергии в республике. Кроме того, дорога ведет к популярному среди туристов и рыбаков Кармановскому водохранилищу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.