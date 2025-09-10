В Башкортостане отремонтировали участок дороги к селу Энергетик

Общая протяженность отремонтированного отрезка составила 3 километра. Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Обновленная дорога обеспечит комфортный проезд для 2,5−3 тысяч автомобилей в сутки и почти 4 тысяч жителей села. В населенном пункте также расположена Кармановская ГРЭС — крупнейший производитель электроэнергии в республике. Кроме того, дорога ведет к популярному среди туристов и рыбаков Кармановскому водохранилищу.