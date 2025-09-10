Стало известно, кто будет вести «Интервидение»

Еще в начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и Московской области в 2025 году. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на этом конкурсе не будет извращений. Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин также высказал мнение, что соревнование обещает стать значительно более масштабным, чем знаменитое Евровидение, однако назвал подобное сравнение неуместным.