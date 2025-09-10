«Люди не могут вернуться домой»: «Гроднооблавтотранс» о закрытии границы с Польшей

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди не могут вернуться домой из-за закрытия польской стороной границы с Беларусью. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» сказал начальник отдела перевозок ОАО «Гроднооблавтотранс» Андрей Третьякевич.
Андрей Третьякевич отметил, что пассажиры стали заложниками ситуации, вызванной действиями польских властей. Из-за приостановки рейсов возникла неопределенность — перевозчик не может гарантировать перенос отмененных рейсов на конкретные даты.
«Те пассажиры, которые не могут вернуться в нашу страну, как и польские пассажиры, которые не могут уехать в свою страну, естественно, находятся в некотором отчаянии. Они хотят получить хотя бы какую-нибудь более-менее информацию, которая бы их обнадежила. Однако комментарии польских властей по данному поводу на сегодняшний день отсутствуют. Мы как владельцы пассажирских терминалов постоянно держим наших пассажиров в курсе текущих изменений. И на данный момент мы, как и многие другие перевозчики, полностью возвращаем стоимость билетов, ранее приобретенных. В случае необходимости готовы обеспечить, если со стороны перевозчиков будет готовность определить более поздние даты, чем 11−12 число, продажу соответствующих билетов».-0-
Фото Виолетты Южаковой.