Вячеслав Малежик высказался об ИИ в музыке

Заслуженный артист РФ Вячеслав Малежик стал участником мероприятия, посвященного 30-летию группы «Старый Приятель», с которой он многие годы сотрудничает. Известный музыкант спел с коллективом несколько композиций и объяснил, почему в современном обществе возникла мода на музыку 1980−90-х годов — по сути, молодежь сегодня слушает «старье», которое нравилось их бабушкам и дедушкам.
Малежик признался, что еще в молодости понял: музыка, написанная с помощью компьютерной программы, «это чушь собачья».
«По поводу популярности музыкантов, которые стали популярными в 90-е годы, я бы сказал, что популярны не старые, а суперстарые исполнители, — рассказывает aif.ru Вячеслав Малежик. — Причем, “суперстар” надо выделить курсивом. Это категория артистов, к которым принадлежу и я. Могу предположить, что их вторая волна популярности связана с тем, что когда мы учились петь и играть на инструментах, еще не было искусственного интеллекта. Мы гоняли гаммы и сальфеджио вместо того, чтобы тупо использовать компьютерные программы. А сегодня компьютер за тебя всё может сыграть и даже спеть.
Что же касается группы «Старый Приятель», с которой я сотрудничаю многие годы, она для меня в первую очередь ассоциируется с Сашей Зарецким. Мы дружили и понимали друг друга с полуслова. Мы были оба «битломанами». Саша с детства играл в хоккей, а я всегда был и футбольным, и хоккейным болельщиком. У нас было много общих тем для разговоров. Мы сделали несколько совместных песен с Сашей Зарцким, а после его ухода из жизни и с Антоном Басовым, нынешним лидером группы, по лекалам «Битлз» и супергруппы The Traveling Wilburys, участниками которой были легендарные музыканты Джордж Харрисон, Боб Дилан, Том Петти, Рой Орбисон и Джефф Линн.
У меня есть любимые песни из репертуара «Старого Приятеля». В первую очередь я бы назвал «Московская любовь» и «Новый день календаря». Ребята сделали это так ярко, что зацепили своими песнями не только меня, но и почти всю постсоветскую аудиторию. Саша мгновенно стал любимчиком многих моих друзей-музыкантов.
Я до сих пор поддерживаю теплые отношения со «Старым Приятелем». Нынешний лидер группы Антон Басов — тоже очень талантливый парень, которого я бы сравнил с продюсером «Битлз» Джорджем Мартином, который рулил творческим процессом ливерпульской четверки. Ребята из «Старого Приятеля» меня и дальше привлекают к сотрудничеству, что дает мне основание думать, что у меня многое еще впереди. От более молодых коллег я черпаю энергию и сам могу чего-то подсказать.
Признаюсь: после того, как ушел из жизни Саша Зарецкий, стало очень одиноко и ребятам, и мне. Музыканты «Старого Приятеля» лишились хорошего вокалиста, инструменталиста и лидера, а я потерял друга, партнера по сцене, критика, редактора. Но дружеские и творческие связи со «Старым Приятелем» у нас сохраняются. И когда мы решили записать несколько совместных песен, то моментально родилось название «По-приятельски». Несколько моих сольных песен мне помог аранжировать нынешний лидер коллектива Антон Басов. Мне очень приятно, что со мной время от времени записывают песни и играют их на концертах молодые музыканты. В этот момент я чувствую себя почти пацаном".
Напомним, Вячеслав Малежик родился 17 февраля 1947 года в Москве. Отец, Ефим Иванович (настоящая фамилия — Милежик, но Малежиком он стал в результате ошибки паспортистки) работал шофёром (в том числе в посольстве Швеции), а мать, Нина Ивановна Малежик — учительницей математики. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Первые концерты давал на баяне дома, в деревне на родине у матери и на свадьбах у знакомых.
В 1965 году поступил в МИИТ, посвятив дипломную тему кибернетическому синтезу в музыке. Карьеру певца начал в апреле 1967 года в группе «Ребята», с Юрием Валовым, Александром Жестырёвым (ударные) и Николаем Воробьёвым (бас).
С конца 1969 года — вокалист и гитарист в группе «Мозаика» с Юрием Чепыжовым (клавишные), Ярославом Кеслером (бас-гитара), Валерием Хабазиным (гитара) и Александром Жестырёвым (ударные). Песни, сочинённые Вячеславом Малежиком и другими музыкантами группы с 1963 по 1972 год, были записаны в 2015 году и вышли в альбоме «Навсегда».
С января 1973 года по июнь 1975 года — солист ансамбля «Весёлые ребята», с 1975 года — солист ВИА «Голубые гитары».
С 1977 года по 26 ноября 1986 года — в составе ансамбля «Пламя». В эти годы начал писать и записывать свои песни. Первую известность ему принесла песня «Двести лет» в 1982 году (записана с ансамблем «Пламя»).
В 1985 году Вячеслав Малежик ездил в Ленинград, чтобы записать четыре песни с Николаем Караченцовым для фильма-концерта «Один за всех!» — «Удача», «Кружится сентябрьский лист», «Цепи любви» и «Иди навстречу» («Я верю!»).
Первый сольный магнитоальбом «Саквояж» (так с 1986 года стала называться его группа) выпустил в 1984 году. В 1987 году на фирме «Мелодия» вышел первый диск-гигант «Кафе “Саквояж”», разошедшийся тиражом 2 миллионов экземпляров. Наибольшая популярность певца приходится на 1985—1989 годы. Малежик много раз выходил в финал Фестивалей «Песня года» (в 1988 году — с песней «Смолоду», в 1989 году — «Провинциалка»), выступал с многочисленными гастролями по стране и за рубежом. Стал известен как ведущий программы «Шире круг» (в 1986—1991 годах, в основном — с Екатериной Семёновой), где исполнил ряд своих песен (в том числе впервые на телевидении — «Острова» (в передаче 30 декабря 1986 года), «Недавно и давно» (8 марта 1987 года), «Туман в декабре» (30 декабря 1988 года) и другие).
Напомним, «Старый Приятель» — российская музыкальная группа, образованная в Москве в 1995 году. Группа отметит 30-летие концертом 9 октября и выпуском двух альбомов.
Отправной точкой в истории группы «Старый приятель» стал момент, когда молодой пианист Александр Зарецкий, имеющий небольшой запас песен собственного сочинения, предложил автору, певцу и гитаристу Андрею Шурикову объединиться в творческий союз. Музыканты приняли участие в международном фестивале «Битлз — навсегда», проходившем в Днепродзержинске, что принесло им первый серьёзный успех. Музыкаенты завоевали один из трёх главных призов, а именно большое хрустальное яблоко и диплом.
В 1996 году был издан дебютный альбом группы «Не плачь!», записанный при участии звукорежиссёра и продюсера Василия Крачковского на студии «Мосфильм». Альбом стал лидером хит-парадов и прорывом для группы. Песни Александра Зарецкого «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь» и другие становятся радиохитами.
«Старый приятель» участвует во многих телепрограммах — это и популярные «МузОбоз» и «Партийная зона», съёмки сборных концертов в зале «Россия», многочисленные телеинтервью и участие во всевозможных пресс-конференциях. Чуть позже снимаются видеоклипы на песни «Новый день календаря» и «Не плачь!», режиссёрами Анатолием Берсеньевым («Прогулки по воде» группы «Наутилус Помпилиус», «Дорога в облака» группы «Браво»), Александром Солохой (клипы В. Кузьмина, Г. Лепса и других).
29 марта 2021 года Александр Зарецкий ушёл из жизни вследствие осложнений коронавирусной инфекции.
19 марта 2022 г. в эфире программы «Квартирник у Маргулиса» на концерте к Дню рождения Александра Зарецкого состоялась live-премьера песни «Птичка», исполненная дуэтом с Ириной Суриной.