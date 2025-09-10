Вячеслав Малежик высказался об ИИ в музыке

Что же касается группы «Старый Приятель», с которой я сотрудничаю многие годы, она для меня в первую очередь ассоциируется с Сашей Зарецким. Мы дружили и понимали друг друга с полуслова. Мы были оба «битломанами». Саша с детства играл в хоккей, а я всегда был и футбольным, и хоккейным болельщиком. У нас было много общих тем для разговоров. Мы сделали несколько совместных песен с Сашей Зарцким, а после его ухода из жизни и с Антоном Басовым, нынешним лидером группы, по лекалам «Битлз» и супергруппы The Traveling Wilburys, участниками которой были легендарные музыканты Джордж Харрисон, Боб Дилан, Том Петти, Рой Орбисон и Джефф Линн.