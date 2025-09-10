Ремонт поликлиники № 3 в Иванове выполнен на 60%

В историческом здании 1939 года постройки уже заменили двери и отремонтировали санузлы. Специалисты проводят отделочные работы внутри помещений и красят фасад. После завершения работ пациенты смогут получать медицинские услуги в более комфортных и современных условиях. Обновление поликлиники направлено на создание удобной и безопасной среды как для пациентов, так и для медицинского персонала.