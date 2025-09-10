Ричмонд
Ремонт поликлиники № 3 в Иванове выполнен на 60%

В здании уже заменили двери и обновили санузлы, проводят работы в помещениях.

Ремонт городской взрослой поликлиники № 3 в Иванове продолжается в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы выполнены на 60%, сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области.

В историческом здании 1939 года постройки уже заменили двери и отремонтировали санузлы. Специалисты проводят отделочные работы внутри помещений и красят фасад. После завершения работ пациенты смогут получать медицинские услуги в более комфортных и современных условиях. Обновление поликлиники направлено на создание удобной и безопасной среды как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.