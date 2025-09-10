Ричмонд
Девять человек погибли и 118 пострадали в результате ударов Израиля по Йемену

Около девяти человек погибли в результате воздушных ударов Израиля по Сане и провинции Эль-Джауф в Йемене. Об этом в среду, 10 сентября, сообщило Министерство здравоохранения хуситов.

По словам представителей ведомства, к текущему моменту также известно о 118 пострадавших.

— Удары были нанесены по правительственному комплексу в районе Эль-Хазм провинции Эль-Джауф к северо-востоку от Саны, — передает сообщение министерства телеканал Al Masirah.

Представитель Министерства иностранных дел Катара 9 сентября подтвердил, что Израиль атаковал членов политбюро ХАМАС в Дохе. Согласно информации СМИ, объект, по которому был нанесен удар, находится вблизи жилого района, а не в изолированной зоне. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.

Израильская армия 24 августа нанесла серию ударов по Сане и ее окрестностям. Всего в городе прозвучало не меньше пары десятков взрывов. Основными целями атак стал президентский дворец и устранение высокопоставленных лиц.

Несколькими днями ранее Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Начальник Генерального штаба армии Эяль Замир ранее утвердил «основную концепцию» плана вторжения в анклаве. Так, в ходе наступления военные ЦАХАЛ намерены взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт региона.

