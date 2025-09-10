Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Польши подтвердил, что Беларусь уведомляла о приближении беспилотников

Польский министр подтвердил факт, что Беларусь заранее дала знать о приближающихся дронах.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил факт уведомления белорусской стороной о приближении беспилотных летательных аппаратов к польскому воздушному пространству. Об этом сообщает БелТА.

В ответ на соответствующий вопрос Сикорский заявил, что, насколько ему известно, оповещения действительно были, не вдаваясь в детали.

Ранее начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко сказал, что Беларусь проинформировала Польшу и Литву о приближении беспилотников к их территории в течение ночи.ъ.

Напомним, в среду, 10 сентября, Минобороны заявило об уничтожении заблудившихся беспилотников над Беларусью. Также мы сообщали, что пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью.