Глава МИД Польши подтвердил, что Беларусь уведомляла о приближении беспилотников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил факт уведомления белорусской стороной о приближении беспилотных летательных аппаратов к польскому воздушному пространству. Об этом сообщает БелТА.
В ответ на соответствующий вопрос Сикорский заявил, что, насколько ему известно, оповещения действительно были, не вдаваясь в детали.
Ранее начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко сказал, что Беларусь проинформировала Польшу и Литву о приближении беспилотников к их территории в течение ночи.ъ.
Напомним, в среду, 10 сентября, Минобороны заявило об уничтожении заблудившихся беспилотников над Беларусью. Также мы сообщали, что пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью.